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南市波麗士天使出動 這中輟生回家了…

2017-03-16  11:29

〔記者楊金城／台南報導〕台南市1名就讀國中一年級的13歲少女小青（化名），經常輟學，父母、學校老師拿她沒辦法，台南市少年警察隊出動波麗士天使屢次到家訪視，用愛心、耐心、同理心才讓少女返校正常上課，其雙親今天特地到少年隊感謝。

小青因父、母親工作忙碌，缺少家庭陪伴，父親為了補償小青，寵愛備至，即使小青耍脾氣不願上學，父親起先還會疾言令色地糾正，但總拗不過自己女兒的意思，使得小青經常輟學，後來更沉迷網路遊戲虛擬世界，每天玩到半夜才睡，更導致個性極度內向且懼怕陌生人。

學校會同市府單位三番兩次到小青家中訪視，面對師長的要求，小青總是滿口答應，到了隔天卻又反悔不上課。

學校師長無計可施，快要失去希望的時候，得知台南市少年隊創立「波麗士天使」專案，趕緊請求協助，在少年隊員警及志工不厭其煩訪視關懷下，小青目前已能正常上學，同學和師長都很高興。

小青的父、母親自至少年隊致謝，感恩說少年隊等同小青的再造父母，因為波麗士天使，拯救了小青，也拯救了幾近破碎的家庭。

少年隊隊長吳順發說，今年初才成立的南市「波麗士天使」專案，宗旨就是「盡力拯救迷途少年」，目前全市有1千多位志工，包括心理輔導師、社工師、律師、少年隊員、一般民眾等，視個案出動不同志工輔導處置、關懷、陪伴，看到中輟生返回正途，再辛苦都值得。

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  • 小青（左一）由母親陪伴，和波麗士天使志工見面。（記者楊金城翻攝）（記者楊金城攝）

    小青（左一）由母親陪伴，和波麗士天使志工見面。（記者楊金城翻攝）（記者楊金城攝）

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