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楊梅區農會選舉涉賄 檢調搜索4當選人、1落選人

2017-03-16  11:28

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園地檢署接獲桃園市楊梅區農會會員代表59歲當選人彭錦池、68歲謝宏康、55歲陳德財、64歲張金煥及落選的75歲鄒慶祥，涉嫌在選舉前向會員以每票2000元到4000元不等的價碼行賄，經蒐證後指揮台北市調處、桃園市調處、桃園警方搜索彭男等5人的住處並傳訊34名農會會員，訊後諭知彭男等5人分別以5萬元到10萬元不等交保。

彭、謝、張男等3人偵訊時，均坦承於2月間以每票2000元到4000元不等的價碼，向有投票權的會員買票，彭男等多名會員也坦承收受彭男等5人交付的賄款，檢調認為，彭男等人涉犯「農會法」第47條第1項第2款、第1款投票行賄、收賄罪嫌重大，訊後諭知彭男等5人分別以5萬元到10萬元不等交保，涉嫌收賄的部分會員繳回不法所得共8萬9000元，全案已擴大深入追查中。

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  • 楊梅區農會代表選舉涉賄，桃檢搜索4當選人、1落選人住處。（記者鄭淑婷攝）

    楊梅區農會代表選舉涉賄，桃檢搜索4當選人、1落選人住處。（記者鄭淑婷攝）

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