道義放兩旁？ 男酒駕肇事竟棄傷友逃逸

2017-03-16 11:25

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市l名黃姓業務員今酒駕途經鳳山區建國、文衡路口，從後追撞停放路邊車輛，竟不顧謝姓友人左手擦挫傷，棄友肇事徒步逃逸，警方據報到場處理，赫然發現駕駛不見人影，經謝男告知「他往那裡走」，警方趕緊線上攔截圍捕，於400公尺外路邊攔下黃男，施以酒測值達0.38毫克，警訊後將他依公共危險酒駕及肇逃2罪嫌送辦。

鳳山警分局文山所調查，黃姓業務員（24歲）今天凌晨與張姓大學生（23歲）、謝姓友人（25歲），於苓雅區1家海產店飲酒作樂後，駕車搭載謝男返家，不料途經建國、文衡路口，從後追撞楊男停放路邊車輛，造成後車廂、保險桿與車尾燈毀損，黃男車輛的車頭與擋風玻璃全毀，謝男坐在副駕駛座也受波及，左手受到擦挫傷。

詎料黃男肇事後竟棄友逃離，未依法停留現場等待員警到場測繪，警方到場時只發現謝男坐在副駕駛座，駕駛早已不知去向，謝男告知警方「車子不是我開的」，以手指引警方「他往那裡走」，警方確認黃男外觀特徵後，以無線電通報線上警網加強攔查。

文山所警員陳銘宏、鄭偉杰2人，隨後於400公尺外的文雅東街、文衡路口，發現黃男徒步走在街上，準備逃往鳳山火車站，當場攔查並實施酒測，發現酒測值達0.38mg/L，將他帶回所內偵辦。

警方表示，黃男到案坦承酒駕，但否認肇事逃逸，他供稱酒後貪圖方便，才會駕車返家，卻因不勝酒力，不慎發生車禍感到後悔不已，辯稱因口渴想買飲料喝，才會徒步離開現場；不過警方認為黃男喝酒，肇事後沒報警就離去，若真口渴可請友人代買，明顯為狡辯之詞，認定他酒駕又肇事逃逸，警訊後將他依公共危險酒駕及肇逃2罪嫌送辦。

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