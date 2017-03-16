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藝人謝麗金酒吧失竊案 慣竊作案手法曝光

警方在施嫌身上查扣犯案工具。（記者王冠仁翻攝）

2017-03-16  11:08

〔記者王冠仁／台北報導〕此次前往藝人謝麗金酒吧行竊，還在台北市西門町犯下連續竊盜案的犯嫌施水金（50歲），昨天晚上被警方循線逮到，當時他正離開新北市三重區正義北路一間平價旅館，疑似在路上尋找做案目標閒晃，還駐足在一間牙醫診所外觀看電視，被埋伏警方發現。

警方查出，他早期大多混跡台中一帶，犯下許多竊盜案，多年前被逮因案入獄並坐牢4年多，直到本月初假釋出獄；他出獄後在本月10日北上台北，開始連續犯案。

他作案手法大多是趁著深夜時刻，以徒手或螺絲起子等工具，破壞商家大門、玻璃潛入洗劫現金，得手後就去平價旅館落腳休息，直到晚上6點多退房，再四處尋找做案目標。

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  • 警方發現施嫌在某牙科外駐足看電視，因而被逮。（記者王冠仁翻攝）

    警方發現施嫌在某牙科外駐足看電視，因而被逮。（記者王冠仁翻攝）

  • 施嫌潛入西門町一間唱片行行竊。（記者王冠仁翻攝）

    施嫌潛入西門町一間唱片行行竊。（記者王冠仁翻攝）

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