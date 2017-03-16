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留遺書跳海輕生 婦人遺體尋獲

搜救人員協助將婦人的遺體搬運上岸（記者吳昇儒翻攝）

2017-03-16  11:05

〔記者吳昇儒／新北報導〕昨晚間10時許，新北市消防局接獲岸巡人員轉報，在貢寮區濱海公路116公里處，有發現林姓婦人的粉紅色背包，立刻派員前往救援，徹夜搜尋未果。救難人員今日上午10時許在市界的鶯歌石附近發現婦人遺體。

警方調查，60歲林姓婦人家住桃園，昨日晚間將遺書留在家中被丈夫發現，內容提及她要到萊萊磯釣場（新北市、宜蘭縣交界處）一帶輕生，家屬立即請岸巡一三大隊幫忙協尋，昨日晚間10時許在濱海公路116公里處岸際發現了林婦的粉紅色背包。

警、消趕抵現場時，只發現遺物未見人影，一度著裝下海協尋，有看見粉紅色物體，後來發現是珊瑚，現場因風浪太大，岸巡人員沿著岸際搜索，卻無所獲。今日上午再次尋找，於10時10分在鶯歌石附近，發現了一具遺體，經家屬指認後，確定就是失蹤的林婦。

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  • 搜救人員今日上午發現婦人的遺體（記者吳昇儒翻攝）

    搜救人員今日上午發現婦人的遺體（記者吳昇儒翻攝）

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