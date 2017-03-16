合宜弊案被告點將錄 葉出獄將是8旬翁
2017-03-16 11:09
〔記者楊國文／台北報導〕針對前營建署長葉世文涉嫌在八德合宜宅開發過程收受建商賄賂犯行，高等法院更一審2罪併判10年6個月，葉世文陸續被判重刑，也讓涉嫌行賄的建商官司發展，再度引起關注。
喧騰一時的遠雄集團創辦人趙藤雄被控在林口等合宜住宅案，行賄前營建署長葉世文案，5名官商被告中，除葉世文遭重判外，趙藤雄、魏春雄這對舅甥都因認罪之故，分別獲判2年、1年10月徒刑及各緩刑5年，捐錢給國庫即可免囚定讞，較出乎人意外之外。
葉世文之前在「林口A7合宜住宅案」被判7年定讞外，更一審今認定葉在八德合宜宅案涉不違背職務收賄罪，判7年6月徒刑，財產來源不明罪部份判3年徒刑，法界指出，若將來均判決確定後，檢方將向高院聲請合併訂應執行刑，有可能判15年徒刑以上重罪，以葉世文已69歲年紀而言，將來出獄或獲得假釋很可能已經是80歲以上年紀的老人。
其他被告中，擔任白手套的北科大退休教授蔡仁惠，一審被判6月，併科罰金20萬元，蔡仁惠不服提起上訴，高院考量蔡犯後有悔意，而且協助查明案情明朗化，給予減刑，除維持一審的6月，併科罰金20萬元，還宣告2年緩刑定讞；至於葉世文的女密友陳麗玲，獲判無罪確定。
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