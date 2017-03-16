司改會議》曾因殺人案入獄 他提出監所4大改進方向

前律師劉北元根據自身經驗，提出許多獄政改革方向。（記者黃欣柏攝）

2017-03-16 10:40

［記者黃欣柏、錢利忠／台北報導］曾是《保險法》領域權威的前律師劉北元，96年間因感情糾紛而當街持刀砍殺女友，事後被判刑12年定讞，出獄後他以更生團契志工身分到各大監獄服務，進而入選此次司改國是會議第五分組委員，今他根據自身經驗，提出監所4個改進方向。

首先是「處遇人道化」，劉北元對此提出8個問題，包括居住空間擁擠、舍房通風不良、照明設備不足、用水限制過嚴、醫療資源應由衛福部接手、作業金分配比例不佳、違規房管教方式不人道及戒護人力過於吃緊。

其次則是「教化人本化」，劉北元認為，目前在受刑人心中，監所人員永遠處於對立面，此種對立思維將讓教化工作很難生效，教誨師應加強心理輔導與生涯規畫能力，而非繼續將受刑人貼上標籤或踐踏尊嚴，「價值觀大前提不對，教化就不會成功！」

此外，劉北元也直指目前教誨師人力不足，平均一名教誨師要面對超過400名受刑人，教化工作難以推展，如監獄只剩下長期監禁功能，卻無法教育受刑人回到社會，受刑人只會再走回頭路，蓋再多監獄恐怕都解決不了問題。劉北元並批，目前假釋准駁標準過於千篇一律，幾乎每個駁回理由都近似，受刑人無法真正了解駁回原因，即使想爭取下次假釋，也不知從何做起。

第3個方向是「管理人權化」，劉北元強調，監所是封閉性很強的機構，有必要建立外部監督機制不定期視察人權狀況，並替受刑人對監所的申訴案件建立司法救濟程序；另目前對受刑人實施獨居監禁處分的標準不明，建議要制定施行條件與期限之規範。

最後則是「更生人回歸社會」，劉北元提到，許多更生人被家人、朋友放棄，建議由更生保護協會來辦理中途之家業務，並結合職訓局的技職訓練資源，讓更生人有機會學習一技之長，進而回歸社會。

劉北元也指出，依照現行的觀護人制度，更生人初期每兩星期就要到地檢署報到一次，導致有正當工作的更生人必須經常請假，不僅挑戰雇主容忍度，也容易讓更生人的身分在職場上曝光，建議應建立假日更生人報到制度。