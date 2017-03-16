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東海大7撞爆ALTIS真相曝光 雙方都遭起訴

BMW（黑車）將豐田（白車）車頭撞毀。（翻攝自臉書爆料公社）

2017-03-16  11:03

〔即時新聞／綜合報導〕去年40歲郭姓男子前晚駕黑色BMW740i轎車（大7），遭4名男子持棍棒猛砸，郭男多次衝撞4男的白色豐田ALTIS，在網路上引發討論。媒體報導，台中地檢署認定大7非正當防衛或急避難的作為，將雙方均依恐嚇罪、毀損罪和公共危險罪嫌起訴。

本報先前報導，去年郭男駕駛大7載著老婆和5歲小孩，行經東海夜市新興路，被22歲彭男駕駛的豐田ALTIS違停擋住去路，郭男按喇叭後繞過，竟遭豐田尾隨，豐田車內4人還下車持棍棒砸郭男大7。郭男連續倒車衝撞豐田，彭男等人嚇傻躲進隔壁店家樓上。雙方爭執影片在網路上引發討論，更有人製作廣告「社會在走，板金厚度要有」。

《蘋果日報》報導，檢方檢視影片後發現，郭男駕駛大7按喇叭示意豐田擋道，彭男遂駕車追上大7並長按喇叭嗆聲「是你在叭嗎？」郭男則反嗆「來壓」。

報導表示，彭男等人下豐田要理論，見郭男駕大7狀似要離去，便回到車上。此時郭男倒車衝撞ALTIS車頭，彭男等人隨即下車拿棍棒砸向大7，郭男則連續倒車狠撞ALTIS。

報導指出，檢方認為ALTIS並未追撞大七，是郭男的大7先倒車衝撞、還嗆聲「來呀」，引起彭男等人持棍棒砸車。檢方指出郭男已非正當防衛和緊急避難行為，雙方均有過錯，分別依恐嚇罪、毀損罪和公共危險罪起訴郭男及彭男3人，另名羅姓少年移送少年法庭。

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