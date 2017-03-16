警扮送飲料妹、便當小弟 搗破地下兵工廠
2017-03-16 10:14
〔記者邱俊福／台北報導〕36歲男子廖偉鈞涉嫌設置地下兵工廠，專改槍、販槍圖利，北市警大安分局為能查察，扮成送飲料小妹與便當小弟，混入其住宅社區埋伏，今天宣布一舉搗破，起獲2把製作精細的改造手槍、子彈與大批改造槍械，其中1把為電影「007」龐德愛用的PPK手槍。
警方調查，廖嫌原本從事洗車美容行業，2年前開始改槍、販槍，每把以5、6萬元販賣。廖嫌到案後表示，槍枝分別為友人所交付，以及友人欠債的抵押品，電鑽等改槍器具則是以前洗車美容留下的工具，否認犯行。
警方是在日前破獲一起槍械案後，循線查知槍枝為向廖嫌購得，便佈線查察，發現廖嫌行事謹慎，兵工廠設在3樓住家窗戶旁，可監控整個社區出入情形，只好偽裝成送飲料的美眉與送便當小弟潛入後，埋伏於樓梯間。
果趁其攜帶槍枝準備外出交貨時，將廖嫌逮捕，並從包包內起獲1把金牛座改造手槍，隨後於屋內又起獲PPK手槍1枝、0.22子彈14顆、90子彈15顆與火藥一批，以及空彈殼及槍枝零件改造工具一批，訊後依槍砲罪嫌，移送檢方偵辦。
相關影音（警方提供）
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