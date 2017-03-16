藝人謝麗金酒吧竊案偵破 小偷曾在西門町犯多起

2017-03-16 10:02

〔記者王冠仁／台北報導〕藝人謝麗金開設在台北市林森北路巷弄內的酒吧，本月13日早上10點多遭竊嫌潛入，1分鐘內偷走2萬多元。警方布線追查，昨天晚上循線到三重地區，逮捕涉案50歲竊嫌施水金。

警方進一步發現，施男在當天凌晨也潛入西門町一間髮廊行竊，得手1000多元，隨後又在前天凌晨4點，跑到西門町一間唱片行，破壞門鎖、玻璃後潛入，偷走2萬餘元。

警方逮到施時，在他身上起獲萬餘元贓款、犯案用的螺絲起子等工具，除將他依竊盜罪嫌送辦，也將擴大清查他有無涉及其他案件。