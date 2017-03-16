| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
合宜宅收賄弊案 更一審判葉世文10年半
 首頁 > 社會

藝人謝麗金酒吧竊案偵破 小偷曾在西門町犯多起

2017-03-16  10:02

〔記者王冠仁／台北報導〕藝人謝麗金開設在台北市林森北路巷弄內的酒吧，本月13日早上10點多遭竊嫌潛入，1分鐘內偷走2萬多元。警方布線追查，昨天晚上循線到三重地區，逮捕涉案50歲竊嫌施水金。

警方進一步發現，施男在當天凌晨也潛入西門町一間髮廊行竊，得手1000多元，隨後又在前天凌晨4點，跑到西門町一間唱片行，破壞門鎖、玻璃後潛入，偷走2萬餘元。

警方逮到施時，在他身上起獲萬餘元贓款、犯案用的螺絲起子等工具，除將他依竊盜罪嫌送辦，也將擴大清查他有無涉及其他案件。

廣告
  • 警方查扣到的部分贓款與作案工具。（記者王冠仁攝）

    警方查扣到的部分贓款與作案工具。（記者王冠仁攝）

  • 施嫌日前潛入藝人謝麗金投資的酒吧行竊。（記者王冠仁翻攝）

    施嫌日前潛入藝人謝麗金投資的酒吧行竊。（記者王冠仁翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 謝麗金
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
北檢起訴馬英九
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧西打醬燒肉
好營養✧地瓜麵疙瘩
電鍋菜✧黃金蒸鮮蝦
綿密紅豆湯怎麼煮？
轉寄

標題：藝人謝麗金酒吧竊案偵破 小偷曾在西門町犯多起


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月16日‧星期四‧丁酉年二月十九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.