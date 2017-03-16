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北市建國高架橋匝道車禍 3車連環撞6人傷

2017-03-16  09:48

〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市建國高架道路濱江匝道，今日凌晨3時左右發生3台車連環撞情事，造成3名乘客、3名駕駛共6人受傷，幸均無大礙，全案現由警方處理中。

北市警中山分局交通分隊調查，今日凌晨3時25分，47歲楊姓計程車司機駕車載3名乘客沿台北市建國高架橋南往北方向行進，要右切進入濱江街閘道時，右側車身與右方直行由王姓男子的自小貨車前車頭發生碰撞，後方小貨車的顏姓駕駛閃避不及，向前撞上王男的小貨車。

警方表示，楊姓計程車司機內的兩名美籍乘客和一名台籍乘客，頭部和腰部分別受到挫傷，送往醫院診治，3名駕駛人也受到輕傷。

警方初步調查，全案應是駕駛未注意行車交通安全，及未保安全車距而肇禍，各肇事責任仍待警方釐清。

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  • 台北建國高架橋濱江匝道凌晨發生連環撞。（記者劉慶侯翻攝）

    台北建國高架橋濱江匝道凌晨發生連環撞。（記者劉慶侯翻攝）

  • 台北建國高架橋濱江匝道凌晨發生連環撞。（記者劉慶侯翻攝）

    台北建國高架橋濱江匝道凌晨發生連環撞。（記者劉慶侯翻攝）

  • 台北建國高架橋濱江匝道凌晨發生連環撞，圖為涉嫌肇禍之一的計程車。（記者劉慶侯翻攝）

    台北建國高架橋濱江匝道凌晨發生連環撞，圖為涉嫌肇禍之一的計程車。（記者劉慶侯翻攝）

  • 台北建國高架橋濱江匝道凌晨發生連環撞。（記者劉慶侯翻攝）

    台北建國高架橋濱江匝道凌晨發生連環撞。（記者劉慶侯翻攝）

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