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合宜宅收賄弊案 更一審判葉世文10年半
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土庫鎮代破壞國土案偵結 父子都起訴

吳讚樓父子承租農地回填及堆放事業廢棄物處空拍圖。 （記者廖淑玲翻攝）

2017-03-16  09:43

〔記者廖淑玲／雲林報導〕雲林縣土庫鎮代吳讚樓父子破壞國土、違反廢棄物清理法案今天偵結起訴，除依修法後的刑法、刑事訴訟法沒收新制查扣吳姓父子、媳婦名下財產、拍賣犯罪工具挖土機等，累計繳入國庫5103萬元，並自今天起清除遭污染土地事業廢棄物。

吳讚樓父子經營廢棄物處理公司，以合法掩護非法，涉嫌從2006年起收受未經處理的燃油鍋爐集塵灰、漿紙污泥、紡織污泥等事業廢棄物，分別載運到斗南及土庫鎮的承租農地回填及堆放。

檢方調查，10年來該公司載運超過5萬8000公噸事業廢棄物，污染農地約1.5公頃，不法獲利逾億元，經雲林地檢署檢察官吳文城指揮偵辦破獲。

偵辦中，雲林地檢署、環保署、雲林縣環保局、保七總隊第三大隊聯手督促污染者履行廢棄物清除處理責任，確定自今天開始清除遭污染土地事業廢棄物，早日回復環境原貌及避免二次污染，且由污染者負擔清理費用，實現環境正義。

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  • 檢方指揮開挖現場。（記者廖淑玲翻攝）

    檢方指揮開挖現場。（記者廖淑玲翻攝）

  • 檢方追繳吳讚樓父子不法所得。（記者廖淑玲翻攝）

    檢方追繳吳讚樓父子不法所得。（記者廖淑玲翻攝）

  • 檢方要求污染者自今天起清除遭污染土地事業廢棄物。（記者廖淑玲翻攝）

    檢方要求污染者自今天起清除遭污染土地事業廢棄物。（記者廖淑玲翻攝）

  • 被污染農地今天起清除回復原貌。（記者廖淑玲翻攝）

    被污染農地今天起清除回復原貌。（記者廖淑玲翻攝）

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