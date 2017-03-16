巡邏到一半進公廁 台中警員舉槍自盡

台中沙鹿光田醫院外觀。（圖截自Google Map）

2017-03-16 09:18

〔即時新聞／綜合報導〕台中今晨驚傳警員自殺身亡，有媒體報導指出，台中烏日分局大肚派出所46歲徐姓警員今天凌晨5點多，在環保公園廁所內舉槍自盡，送往沙鹿光田醫院搶救後仍宣告不治。

據《蘋果日報》報導，開槍自盡的徐姓警員在烏日分局任職多年，今晨與同事在環保公園巡邏時，突然說要上廁所，走到男廁不久後就傳出槍響，同事衝進廁所，看到他倒在血泊中且頭部鮮血直流，便趕緊將他送醫，但徐姓警員到院前已死亡。

報導也提到，警方表示，目前僅知徐姓警員最近買房子與建商發生糾紛，他也向母親借了不少錢，疑似有財務的壓力，但真正尋短原因仍需進一步調查。

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