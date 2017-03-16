互傳裸照遭設計 冒充女性男網友恐嚇起訴

2017-03-16 09:13

〔記者王俊忠／台南報導〕三十多歲女子阿芳與冒充是女性網友的陳姓男子在臉書玩起互傳裸照遊戲，陳男以網路其他女性裸照傳給阿芳，阿芳也把自己十多張裸照傳給陳男。後來，陳男再以另一網友身分對阿芳恐嚇說「要把阿芳裸照PO到臉書」，阿芳嚇得報警，陳男吃上刑、民事官司。

判決指出，陳男於一０二年九月以「陳伊妏」為名加入阿芳（化名）的網路臉書好友，陳男假冒自己是女性身分與阿芳在臉書聯絡，並以互傳裸照為由，陳男把從網路取得的其他女性裸照傳給阿芳，阿芳誤以為陳男是女的，在同年九月到十月中旬相繼傳十多張裸照給陳男。

後來，阿芳覺得在網路互傳裸照的行為不妥，就在臉書將陳伊妏封鎖。陳男又於一０三年間在臉書註冊另一名稱「陳曉希」，再加入阿芳臉書好友。

陳男從一０四年間起傳送「我傳給我朋友看妳的裸照囉！還有我朋友叫我直接PO在臉書讓大家來看，妳覺得我可以PO嗎？妳都拍裸照給網友看了，趕緊也拍給我看吧！照片PO到我的臉書囉！」等訊息給阿芳，阿芳嚇得報警處理，警方查出陳伊妏與陳曉希兩人的真實身分都是陳男。

刑事部分，台南地院以恐嚇危害安全罪判陳男六個月徒刑，得易科罰金；民事部分，南院法官也判陳男須賠三十萬元給阿芳。