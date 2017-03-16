| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

47刀殘殺女友判無期 台大宅王：太重求輕判

「台大宅王」張彥文當街砍殺林姓前女友47刀致死。（資料照，記者王敏為攝）

2017-03-16  08:06

〔即時新聞／綜合報導〕「台大宅王」張彥文前年當街砍殺前女友47刀致死，行兇後還親吻死者下體，刑事方面一審被判無期徒刑，二審昨天開庭，張彥文對於一審判決結果，訴苦「無期徒刑太重了」。

本報曾報導，台北地院一審時依殺人、性侵等8罪將張彥文判處無期徒刑，褫奪公權終身，合議庭考量張彥文認罪、沒有前科、精神鑑定認定尚有教化可能，因此未判死刑，但因無從判斷張彥文是否確有徹底反省及悔過之意，所以仍判處無期徒刑。

《聯合報》報導，高院昨開庭前，張彥文神情憔悴。檢方認為張獲判無期徒刑量刑太輕，張彥文則認為無期徒刑太重，希望法官判輕一點。院方昨整理證據方法、範圍，定24日再開庭。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 張彥文 殺人 無期徒刑
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
北檢起訴馬英九
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧西打醬燒肉
好營養✧地瓜麵疙瘩
電鍋菜✧黃金蒸鮮蝦
綿密紅豆湯怎麼煮？
轉寄

標題：47刀殘殺女友判無期 台大宅王：太重求輕判


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月16日‧星期四‧丁酉年二月十九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.