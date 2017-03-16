47刀殘殺女友判無期 台大宅王：太重求輕判
2017-03-16 08:06
「台大宅王」張彥文當街砍殺林姓前女友47刀致死。（資料照，記者王敏為攝）
〔即時新聞／綜合報導〕「台大宅王」張彥文前年當街砍殺前女友47刀致死，行兇後還親吻死者下體，刑事方面一審被判無期徒刑，二審昨天開庭，張彥文對於一審判決結果，訴苦「無期徒刑太重了」。
本報曾報導，台北地院一審時依殺人、性侵等8罪將張彥文判處無期徒刑，褫奪公權終身，合議庭考量張彥文認罪、沒有前科、精神鑑定認定尚有教化可能，因此未判死刑，但因無從判斷張彥文是否確有徹底反省及悔過之意，所以仍判處無期徒刑。
《聯合報》報導，高院昨開庭前，張彥文神情憔悴。檢方認為張獲判無期徒刑量刑太輕，張彥文則認為無期徒刑太重，希望法官判輕一點。院方昨整理證據方法、範圍，定24日再開庭。
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