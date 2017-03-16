遭男客痛揍 舞小姐：他跟分局很熟！

2017-03-16 07:01

〔記者王捷／台南報導〕方姓舞廳小姐今日凌晨5時許獨自到成大醫院想驗傷，她自稱遭到男客毆打，駐衛警不敢輕忽，因此通報警方到場，不過台南市警五分局警員到場後，舞廳小姐先詢問警員是否在四分局服勤，最後才坦承，因為揍她的王姓熟客，自稱跟四分局很熟，有辦法調查她，令她不敢報案，警員安撫她後，要方女先拿驗傷單之後再到警所提告。

50多歲的方女自稱是台北人，因為不得已才到台南的舞廳上班，因為年紀稍大的關係，所以是在凌晨0時到凌晨4時上班，一名年約50歲的王男，時常點她的檯，因此變成熟客。

方女自稱，王男不曉得是自我吹噓想提供安全感，還是為了要恐嚇她，來捧場時常常透露跟警員一同出去喝過酒，去過八大行業，在警界熟人很多，要她老實一點，不要用「上班的手段」對付，否則就可以調查她。

今日凌晨，王男又到舞廳找方女，不過王男又講到自己與四分局很熟識時，方女可能覺得與王男有一定的交情了，所以開玩笑說，王男心機真重，王男喝了酒，聽完後馬上暴怒，根據方女指出，王男與在場兩人對她拳打腳踢，回家才發現視線一片紅，認為王男欺負她這個出外人，所以決定提告。

不過，方女擔心王男真的跟四分局的警察熟識，所以跑到成大醫院就醫，當五分局警員到場時還再三確定，警員是哪一個分局的，直到她聽到五分局的時候才放心。

警方指出，如果方女所說屬實，那麼王男可能涉及恐嚇、傷害，另外王男若自稱曾跟警員去八大行業、喝酒，有可能觸犯與特定人士接觸交往、出入不正當場所等規定，要經過督察組調查；在刑案部分警方已要求方女先驗傷，再請警所受理方女的報案。