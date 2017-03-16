南檢拘留室毒犯自戕 眼鏡架插進胸口

2017-03-16 05:58

〔即時新聞／綜合報導〕50歲陳姓男子因毒品案被警方移送台南地檢署複訊，疑因情緒激動在拘留室以眼鏡架刺進左胸，被法警通報救護車送醫，治療後押回台南看守所觀察勒戒，目前沒有立即生命危險。

《聯合報》報導，台南市第四警分局凌晨2點將陳嫌移送南檢複訊，陳以眼鏡架自戕被送往成大醫院救治，當時鏡架還插在左胸，急救後情緒仍不穩定。

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