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萊萊磯釣場傳女子跳海自殺 警消漏夜搜尋中
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萊萊磯釣場傳女子跳海自殺 警消漏夜搜尋中

2017-03-15  23:02

〔記者吳昇儒／新北報導〕新北市消防局晚間10時許接獲岸巡人員轉報，在貢寮區濱海公路116公里處，有發現遺書及女子的物品，立刻派員前往救援。岸巡人員目前已聯繫家屬到場協尋，目前仍未發現女子蹤影。

警、消及海巡人員到場時，只發現女子物品及遺書，完全未見人影，目前已著裝準備下海協尋，並沿著岸際搜索，希望能找到女子蹤影。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
自殺防治諮詢安心專線：0800-788995
生命線協談專線：1995。
張老師專線：1980

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  • 救難人員穿著潛水衣準備下海尋找失蹤的女子。（記者吳昇儒翻攝）

    救難人員穿著潛水衣準備下海尋找失蹤的女子。（記者吳昇儒翻攝）

  • 岸巡人員沿著岸際協尋。（記者吳昇儒翻攝）

    岸巡人員沿著岸際協尋。（記者吳昇儒翻攝）

  • 搜救人員趕抵現場，查看女子留下的物品。（記者吳昇儒翻攝）

    搜救人員趕抵現場，查看女子留下的物品。（記者吳昇儒翻攝）

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