萊萊磯釣場傳女子跳海自殺 警消漏夜搜尋中

2017-03-15 23:02

〔記者吳昇儒／新北報導〕新北市消防局晚間10時許接獲岸巡人員轉報，在貢寮區濱海公路116公里處，有發現遺書及女子的物品，立刻派員前往救援。岸巡人員目前已聯繫家屬到場協尋，目前仍未發現女子蹤影。

警、消及海巡人員到場時，只發現女子物品及遺書，完全未見人影，目前已著裝準備下海協尋，並沿著岸際搜索，希望能找到女子蹤影。

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