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騎機車找人打架被檢舉酒駕 判無罪

2017-03-15  21:50

〔記者李立法／屏東報導〕蔡姓男子騎機車到友人家發生衝突，蔡男被聞出渾身酒氣，對方遂報警檢舉蔡男酒駕到場滋事，警方測得蔡男酒測值超標，依公共危險罪送辦後遭檢方起訴，但法官認為舉證有瑕疪，無法證明蔡男騎車到友人家時，酒精濃度已超標，判蔡男無罪，可上訴。

蔡男1年多前騎機車搭載綽號「阿凱」男子一起到陳姓友人家理論，結果一言不合發生衝突，雙方大打出手，陳男聞出蔡男一身酒氣，便打電話報警，並檢舉蔡男是酒駕到場，與蔡男同行的「阿凱」也向警方坦承2人喝了酒才騎機車到陳男家。

警方事後向蔡男酒測，達0.53毫克，明顯超標，遂依公共危險罪將蔡男送辦，雖蔡男矢口否認酒駕，但檢方仍將他起訴。

法官認為，蔡男從發生衝突到警方對他酒測這段過程，中間有不少「空檔」，無法證明蔡男騎機車到場時酒精濃度已超標，因罪證有疑，利於被告，應無罪諭知。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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  • 屏東地院法官認為檢方無法證明蔡男騎車到友人家時，酒精濃度已超標，判蔡男無罪。（記者李立法攝）

    屏東地院法官認為檢方無法證明蔡男騎車到友人家時，酒精濃度已超標，判蔡男無罪。（記者李立法攝）

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