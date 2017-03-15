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酒駕累犯震撼教育！ 清洗大體冰櫃

酒駕累犯震撼教育，台東地檢署祭鐵腕，要求累犯者清洗大體冰櫃。（記者陳賢義翻攝）

2017-03-15  21:41

〔記者陳賢義／台東報導〕有鑑於台東地區酒駕事故不斷，台東地檢署觀護人室今天針對酒駕累犯個案，辦理「社會勞動人清洗大體冰櫃」專案，10位社會勞動人到台東市立殯儀館清洗大體冰櫃，在清明節節夕，清洗冰櫃、解剖台等周遭設備，透過生、死的穿梭場景與氛圍，感受不同以往的生命震撼教育，自我警愓酒駕所造成之後果。

台東地檢署表示，活動現場同時有多場告別儀式進行著，喪家的哀淒氛圍觸發人性惻隱之念；加之一般民俗有著各項禁忌，大家的行止都刻意保持安靜、肅穆，空氣彷彿被凍結一般；另一邊社會勞動人認真、小心翼翼的清洗冰櫃、解剖台等設備，深怕一不小心犯了忌諱。

據現場參與活動的社會勞動人阿憲說：「說不怕，是騙人的！但是又不能不來，我以後不要再喝酒了啦！不然喝了酒，就不要開車、騎車。這樣就是尊重自己和別人的生命啦 ！」

台東地檢署檢察長王文德表示，依內政部警政署統計，105年刑事案件中公共危險案以6.9萬件居冠，其中酒醉駕駛案占91.5%為最多，台東地區飲酒文化盛行，禁酒、戒酒有其難度，反而教育民眾「減酒害」目標可期；藉由震撼手段讓「開車不喝酒；喝酒不開車」警語，不僅深植人心，更要內化為生活、行為的一部份。

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