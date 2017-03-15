馬公一日雙撞 駕駛冒名頂替疑似吸毒惹禍

2017-03-15 21:22

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕馬公今日接連發生2起車禍，凌晨甫駕車衝撞飲料店的駕駛李偉傑，中午又成為翻車車禍的乘客，引發警方懷疑，加上中午翻車的駕駛郭詠昌被查出冒名頂替，真正駕駛為歐晉祥，警方展開大規模搜車，在車內發現安非他命及刀械等。

警方調查指出，今日凌晨零時58分，一輛白色轎車由李偉傑〈77年次〉駕駛，衝撞文光路新開的飲料店對面新開飲料店，酒測值為0，自稱為機械故障。隨後中午11時57分，馬公市中華路發生自小客車、廂型車及拖板車連環撞意外，並導致一輛白色轎車翻覆意外，但經酒精檢測結果3名駕駛酒精值為0。

由於李偉傑凌晨才駕車衝撞店面，中午又出現在翻覆白色轎車內，受傷又拒絕送醫，引發警方懷疑，加上原本坦承駕駛白色轎車的郭詠昌，前後供詞矛盾不一，對於車禍狀況支吾其詞，遭警方識破，坦承為冒名頂替，實際駕駛為歐晉祥〈76年次〉，3人都有毒品前科，因此警方決定大規模搜查車輛。

警方鑑識小組進行大規模搜查，在車內菸盒發現2.8公克安非他命，並起出長刀2把及棒球棒1支，並將3人依規定採檢尿液送驗，同時依違反毒品管制條例、偽造公文書及違反社會秩序維護法，移送澎湖地檢署繼續偵辦，也讓意外真相大白，了解為何2起車禍酒測值都為0的主因，釐清民眾心中的疑惑。

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