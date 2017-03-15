| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

馬公一日雙撞 駕駛冒名頂替疑似吸毒惹禍

2017-03-15  21:22

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕馬公今日接連發生2起車禍，凌晨甫駕車衝撞飲料店的駕駛李偉傑，中午又成為翻車車禍的乘客，引發警方懷疑，加上中午翻車的駕駛郭詠昌被查出冒名頂替，真正駕駛為歐晉祥，警方展開大規模搜車，在車內發現安非他命及刀械等。

警方調查指出，今日凌晨零時58分，一輛白色轎車由李偉傑〈77年次〉駕駛，衝撞文光路新開的飲料店對面新開飲料店，酒測值為0，自稱為機械故障。隨後中午11時57分，馬公市中華路發生自小客車、廂型車及拖板車連環撞意外，並導致一輛白色轎車翻覆意外，但經酒精檢測結果3名駕駛酒精值為0。

由於李偉傑凌晨才駕車衝撞店面，中午又出現在翻覆白色轎車內，受傷又拒絕送醫，引發警方懷疑，加上原本坦承駕駛白色轎車的郭詠昌，前後供詞矛盾不一，對於車禍狀況支吾其詞，遭警方識破，坦承為冒名頂替，實際駕駛為歐晉祥〈76年次〉，3人都有毒品前科，因此警方決定大規模搜查車輛。

警方鑑識小組進行大規模搜查，在車內菸盒發現2.8公克安非他命，並起出長刀2把及棒球棒1支，並將3人依規定採檢尿液送驗，同時依違反毒品管制條例、偽造公文書及違反社會秩序維護法，移送澎湖地檢署繼續偵辦，也讓意外真相大白，了解為何2起車禍酒測值都為0的主因，釐清民眾心中的疑惑。

相關影音

廣告
  • 凌晨才駕車衝撞新開飲料店的李偉傑，中午又成為翻車意外乘客。（記者劉禹慶攝）

    凌晨才駕車衝撞新開飲料店的李偉傑，中午又成為翻車意外乘客。（記者劉禹慶攝）

  • 馬公市區連環撞翻車意外，竟扯出冒名頂替賭品等案件。（記者劉禹慶攝）

    馬公市區連環撞翻車意外，竟扯出冒名頂替賭品等案件。（記者劉禹慶攝）

  • 翻覆車輛搜查出毒品及武器，將進一步追查車禍關聯性。（記者劉禹慶攝）

    翻覆車輛搜查出毒品及武器，將進一步追查車禍關聯性。（記者劉禹慶攝）

  • 冒名頂替的郭詠昌，遭警方識破表示相當後悔。（記者劉禹慶攝）

    冒名頂替的郭詠昌，遭警方識破表示相當後悔。（記者劉禹慶攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 冒名頂替 安非他命 毒品 車禍
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
北檢起訴馬英九
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧青醬烤雞腿
輕鬆煮✧高麗菜飯
開胃菜✧漬烤香蔥
這樣燙蝦更Ｑ彈！
轉寄

標題：馬公一日雙撞 駕駛冒名頂替疑似吸毒惹禍


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月15日‧星期三‧丁酉年二月十八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.