| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

直播一、二審開庭？ 檢協會：恐撕裂社會

2017-03-15  21:22

〔記者項程鎮／台北報導〕檢察官協會晚間發布新聞稿，質疑司改國是會議第4分組會議日前通過「事實審法院審理案件過程法庭直播」議題，檢協會認為，應先有完整評估，才能考慮是否推動，目前德國、美國和日本等先進國家，也未直播一、二審的事實審法庭活動，檢協會擔心如貿然全面直播法庭活動，恐怕尚未達到監督法庭目的，就造成社會衝突及撕裂。

檢察官協會聲明如下：

本月10日司改國事會議第4分組會議中討論並通過「事實審法院審理案件過程法庭直播」之議題， 引起各界議論。中華民國檢察官協會（下稱檢協會）憂心， 未有完整的評估， 冒然全面性的直播法庭活動，恐怕尚未達到監督的目的， 已造成社會衝突及撕裂。

贊成此一議案之司改委員， 無非以司法需要被監督為由， 認為既已公開審理， 為何不可以直播？然而監督、公開之目的， 非僅以直播開庭過程為惟一方式。透過網際網路直播傳送之影像檔，可以被不停重複播放，可以被剪輯，即使案件已經審理完畢多年，已被傳播出去之影像資料， 仍可能繼續留傳；案件審判程序非一次庭期、一個審級結束，當其中某次庭期審理影像檔流傳，觀賞者無法得知僅為數十多次法庭活動之其中一次，又加以刑事案件交互詰問之高度專業性，證人於審理庭中經交互詰問， 透過主詰、反詰、復主詰過程，讓爭點愈趨清晰，惟此過程如何可由片斷之影像得知全貌？法官詢問被告、證人等之年籍資料，以及被告、證人之樣貌， 均屬個人資料， 在全程直播的過程中， 如何對其隱匿而不違反個人資料保護法？被告、證人之隱私權如何兼顧？檢察官於審判庭中之積極論告， 法官於審判庭中之證據開示，經影像多次傳送，是否已造成全民公審被告， 而使無罪推定原則蕩然無存？而被告所犯下之罪刑， 經審判、執行已付出代價， 惟因其審理過程之影像畫面， 經直播而留存，其如何更生？以上種種顧慮，是否在司改議投票決議前，已充分討論？

司法應當被合理有效率的監督，已是全民共識，相信審、檢、辯、學亦均樂見其成。然而在高喊監督司法的同時，其可能被侵害的法益應同時被保護、被衡量。此乃何以在日本、美國，德國等國家尚未有事實審法庭公開直播， 或甚至明文禁止之理。檢協會呼籲， 司改委員就此議題必須深思。

廣告
  • 檢協會發新聞稿反對一、二審（事實審）法庭直播。（記者項程鎮翻攝）

    檢協會發新聞稿反對一、二審（事實審）法庭直播。（記者項程鎮翻攝）

  • 檢協會發新聞稿反對一、二審（事實審）法庭直播。（記者項程鎮翻攝）

    檢協會發新聞稿反對一、二審（事實審）法庭直播。（記者項程鎮翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 撕裂社會 檢協會 直播 開庭
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
北檢起訴馬英九
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧青醬烤雞腿
輕鬆煮✧高麗菜飯
開胃菜✧漬烤香蔥
這樣燙蝦更Ｑ彈！
轉寄

標題：直播一、二審開庭？ 檢協會：恐撕裂社會


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月15日‧星期三‧丁酉年二月十八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.