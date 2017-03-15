直播一、二審開庭？ 檢協會：恐撕裂社會

2017-03-15 21:22

〔記者項程鎮／台北報導〕檢察官協會晚間發布新聞稿，質疑司改國是會議第4分組會議日前通過「事實審法院審理案件過程法庭直播」議題，檢協會認為，應先有完整評估，才能考慮是否推動，目前德國、美國和日本等先進國家，也未直播一、二審的事實審法庭活動，檢協會擔心如貿然全面直播法庭活動，恐怕尚未達到監督法庭目的，就造成社會衝突及撕裂。

檢察官協會聲明如下： 本月10日司改國事會議第4分組會議中討論並通過「事實審法院審理案件過程法庭直播」之議題， 引起各界議論。中華民國檢察官協會（下稱檢協會）憂心， 未有完整的評估， 冒然全面性的直播法庭活動，恐怕尚未達到監督的目的， 已造成社會衝突及撕裂。 贊成此一議案之司改委員， 無非以司法需要被監督為由， 認為既已公開審理， 為何不可以直播？然而監督、公開之目的， 非僅以直播開庭過程為惟一方式。透過網際網路直播傳送之影像檔，可以被不停重複播放，可以被剪輯，即使案件已經審理完畢多年，已被傳播出去之影像資料， 仍可能繼續留傳；案件審判程序非一次庭期、一個審級結束，當其中某次庭期審理影像檔流傳，觀賞者無法得知僅為數十多次法庭活動之其中一次，又加以刑事案件交互詰問之高度專業性，證人於審理庭中經交互詰問， 透過主詰、反詰、復主詰過程，讓爭點愈趨清晰，惟此過程如何可由片斷之影像得知全貌？法官詢問被告、證人等之年籍資料，以及被告、證人之樣貌， 均屬個人資料， 在全程直播的過程中， 如何對其隱匿而不違反個人資料保護法？被告、證人之隱私權如何兼顧？檢察官於審判庭中之積極論告， 法官於審判庭中之證據開示，經影像多次傳送，是否已造成全民公審被告， 而使無罪推定原則蕩然無存？而被告所犯下之罪刑， 經審判、執行已付出代價， 惟因其審理過程之影像畫面， 經直播而留存，其如何更生？以上種種顧慮，是否在司改議投票決議前，已充分討論？ 司法應當被合理有效率的監督，已是全民共識，相信審、檢、辯、學亦均樂見其成。然而在高喊監督司法的同時，其可能被侵害的法益應同時被保護、被衡量。此乃何以在日本、美國，德國等國家尚未有事實審法庭公開直播， 或甚至明文禁止之理。檢協會呼籲， 司改委員就此議題必須深思。