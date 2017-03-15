少女做手模行善遭灼傷截肢 黑心粉賣家遭訴

2017-03-15 20:19

〔記者陳慰慈／新北報導〕一名黃姓婦人向大體修復課程的楊姓女同學，購買齒模粉製作手部模型，並情商17歲女兒擔任手模，不料製模時，女兒右手灼熱難耐，緊急送醫後手指截肢，事後發現楊女販售的其實是石膏粉，憤而提告，新北地檢署今依過失致重傷罪嫌起訴楊女。

常義務幫往生者修復大體的黃婦，去年7月向台北市議員應曉薇陳情，控訴得知台中東勢某民宅發生火災，該住戶18歲女兒肢體燒毀碳化，她想要協助製作手部義肢，去年2月花了3千元向楊女購買齒模粉，因考量受害者是年輕女性，便央請女兒當手模，不料製模過程中卻發生意外，造成女兒手部二到四度灼傷，緊急送醫後，必須截斷食指與中指。

事後黃婦追問楊女，才發現楊女賣給她的是石膏粉，不是齒模粉，楊女不但不願供出粉末來源，更嗆聲「妳就告我啊！」令她相當自責又痛心。

庭訊時，楊女供稱自劉姓友人那取得齒模粉，不知道出售的竟是石膏粉，因外包裝都是英文。

檢方認為，楊女上過大體修復課程，應知製作人體倒模（模具）的是用材料是海藻粉，且劉男證稱，當初將齒粉送楊女時，有告訴她是硬石膏齒粉，適用於製作翻模而非倒模，不可直接接觸人體，檢方因此不採信楊女辯詞，今將她起訴。