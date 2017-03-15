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他遇見「萬華奧迪哥」 5千5百元飛了

2017-03-15  20:23

〔記者王冠仁／台北報導〕39歲黃姓男子，日前晚上跑到台北市東園街一間便利商店，他向陳姓超商員工裝熟，聲稱他的奧迪名車被女友開走，皮包放在車內，想跟陳借5百元坐計程車。黃為取信陳，還謊稱自己跟某某店員熟識，並留下假的姓名、手機號碼與車牌號碼。

陳一時不察，拿出5百元給他，他見陳好騙，食髓知味，跑到一旁假裝講手機，再跑去跟陳騙說「女友說車子被拖吊了」，再騙5千元；陳心軟，拿出5千元給他，他隨後離去。陳隔天詢問另名店員，對方說「根本不認識」，陳才發現被騙氣得報警。

警方調閱監視器畫面追查，循線到黃的信義區住家逮人，他聲稱當天留下的手機號碼停話，並非故意不還錢。不過警方發現他有24筆詐欺前科，而且陳姓店員指證歷歷，警方仍將他依詐欺罪嫌送辦，同時擴大清查有無其他超商店員受害。

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  • 黃男向陳姓店員騙錢。（記者王冠仁翻攝）

    黃男向陳姓店員騙錢。（記者王冠仁翻攝）

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