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涉嫌以團購尿布、高獲利投資為由吸金 女詐900萬元

2017-03-15  20:09

〔記者李忠憲／台中報導〕家住大雅區的32歲女子羅芳妤，疑從103年在臉書成立「小芳的尿布團-濕紙巾團」，以投資有60%高獲利或團購尿布為由，詐騙多人金錢並捲款潛逃，其中還包含自己剛離婚的林姓丈夫及同學，至今已有9名被害人報案，金額初估近9百萬元。

豐原分局馬岡派出所本月9日上午接獲羅女母親報案，稱羅女因經商失敗離家出走失蹤，警方一查發現，羅女就是詐騙捲款者，而林姓前夫在8日才跟羅女離婚，羅女隔日就離家出走，讓警方懷疑羅女一家可能是有計畫切割。

警方表示，神隱7天的羅女離家後在台中、彰化、台南間遊走，今天下午3點許，她竟一人出現在馬岡派出所，向值班警員表示「要撤銷失蹤人口協尋」。眼尖的副所長林錦鋒一眼看出她就是羅女本人，直問「妳姓羅對吧？」、「是羅芳妤對吧？」羅女回說「是」，立刻被請到裡面進行偵訊，目前仍在偵訊中。

警方表示，羅女自承欠多人總共2千多萬元，警方正逐一釐清，了解哪些是投資糾紛，哪些是詐欺，警詢後將依詐欺、背信等罪嫌將她移送法辦。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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  • 羅女涉詐欺、背信，遭警方帶回偵訊。（記者李忠憲攝）

    羅女涉詐欺、背信，遭警方帶回偵訊。（記者李忠憲攝）

  • 涉嫌詐騙吸金的羅女。（記者李忠憲翻攝）

    涉嫌詐騙吸金的羅女。（記者李忠憲翻攝）

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