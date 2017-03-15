馬電召談閣員去留?江宜樺、羅智強都證稱「沒有」
〔記者錢利忠／台北報導〕前總統馬英九昨天因涉洩密等罪遭起訴，馬透過臉書發表560字措辭強烈的聲明，解釋當時急召時任行政院長江宜樺、總統府副秘書長羅智強入官邸會商，一部分是商討「部會首長（時任法務部長曾勇夫）的去留」；但江、羅的證詞卻與馬的聲明不同調，被北檢問到當晚有無談到法務部長接任人選時，兩人均證稱：「沒有」。
馬英九聲明提及，找江宜樺、羅智強共商原因有二：首先，該案可能影響行政院與立法院未來的關係；其二，涉案的有部會首長，若將來有政治責任，可能會有異動；江、羅二人都是做危機處理的人，以其二人身分，都不是不應該知道的人。
相較於馬聲明的要旨，馬赴北檢則供稱，3人討論該案若涉及立法院長及在野黨的國會領袖，這是世界級的醜聞…立法院長及立院在野黨領袖不是其能管轄；3人當天只討論法務部長的部分，完全沒討論時任立法院長王金平等人。
然而，根據北檢起訴書所載，羅智強去年12月1日赴北檢作證時，檢察官問他：「曾勇夫部長辭職前，你與總統、江院長有討論過這件事嗎？」羅答：「沒有，一切討論都是在特偵組記者會之後」；檢察官再問：「102年8月31日（馬召江、羅官邸密會）有沒有提到部長去留？或任何人事問題？」羅再答：「沒有」。
被問到當晚是否有提到王金平是否適任立法院長？羅則答，「這個包含在政治衝擊的部分」。與羅同日赴北檢作證的江宜樺，被問到3人在官邸密會時談何事？江答：「司法關說案…」。
江宜樺還被問到，當晚到底有無提到王金平是否適任立法院長？江答：「我們只有談到如果是先進民主國家的國會議長涉及司法關說的話，可能大部分情形是議長會辭職」；至於被問到3人密會當晚至同年9月6日，特偵組公布新聞稿前，馬有無談法務部長接任人選一事？江也答：「沒有」。
北檢認為，3人當晚密會所談到「政治衝擊」、「世界級醜聞」等情，並非如馬英九所說，是在商討法務部長留任與否、接任人選等閣員政治責任問題；且曾勇夫於特偵組記者會後，僅在1日內即被江宜樺逼退，後續馬政府展開一系列諸如開記者會砲轟、開除黨籍等征伐王金平的舉動，顯見3人當夜會商所談政局安排，主要仍是聚焦在與馬理念差異的王金平。
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