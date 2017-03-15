歐付寶輸了「付寶」商標戰 法官：有混淆誤認之虞

2017-03-15 19:42

〔記者王定傳／新北報導〕第三方支付業者歐付寶公司以「ALL PAY ALL付寶及圖」申請商標獲准，擁有「支付Alipay.com & Device」、「ALIPAY」等商標的阿里巴巴公司跳腳，經濟部審查決定撤銷原處分，歐付寶因此提出行政訴訟；智慧財產法院認為，兩者近似程度不低，使用的商品及服務類似，且支付寶已是著名商標，歐付寶的申請具惡意，有混淆誤認之虞，判敗訴。

歐付寶公司的前手茂為歐買尬數位科技，於100年間申請註冊商標，使用在「電子付款用軟體」等類別上，在93至97年註冊的阿里巴巴公司發現後申請評定，智慧財產局駁回後再提訴願，經濟部認有違反商標法，決定撤銷原處分，要智慧局另為適法處分，等同撤銷註冊，歐付寶因此對經濟部提行政訴訟。

歐付寶認為，他們是台灣歷史最悠久、知名的第三方支付業者，而ALL PAY設計概念是結合公司名稱與第三方支付，兩商標外觀、觀念、讀音不同，且付寶就是付款之意，非獨創，識別性低。

歐付寶還指出，阿里巴巴服務對象非我國消費者，我國「電子支付機構管理條例」在104年才實施，在此之前無法使用支付功能，何以支付寶在100年間就是著名商標？況雙方曾於102年合作，對方當時承認歐付寶，非惡意申請；被告的經濟部及參加人阿里巴巴公司都請求駁回。

合議庭認為，付寶非固有中文詞彙，不等於付款，兩商標近似、類別具高度關聯性，支付寶商標經阿里巴巴長期使用，已是著名商標，具有識別性，兩者同為第三方支付業者，歐付寶的關係企業還曾是阿里巴巴「支付寶購物卡」在台經銷商，歐付寶的行為是為了搭著名商標便車，具惡意，至於雙方合作契約，只是貨款代收協議，與商標無關。

另，歐付寶主張法規未開放，何以成為著名商標？合議庭認為，我國消費者可透過網站資訊尋求服務，加上阿里巴巴也有與台灣業者合作，使台灣網路商店及消費者都可使用支付寶，可上訴；歐付寶的委任律師未回電，阿里巴巴的委任律師黃闡億表示尊重判決。