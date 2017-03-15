惡劣男子對身障彩券攤「冰的」 彩券販求警追緝

林姓竊嫌刻意對黃姓身障男子「冰的」，讓他疲於撿拾，趁機摸走1疊市價4萬元的刮刮樂彩券。（記者吳仁捷翻攝）

2017-03-15 21:06

〔記者吳仁捷／新北報導〕肢體殘障的黃姓男子仰賴賣彩券維生，一名惡劣男佯稱購買彩券，刻意「冰的」（台語：翻桌）翻倒他的彩券板，再趁亂夾帶他的200張、總價4萬元的「刮刮金樂透」、「發紅包」刮刮樂，黃男事後發現遭竊，不甘損失報警，海山警分局掌握43歲林姓男子，發現犯嫌也曾偷過彩券行，正緝捕他到案中。

海山警分局文聖派出所調查，45歲黃姓男子因行動不便，只靠在板橋文化路二段，捷運江子翠站出口附近販售刮刮樂維生，但13日下午4點許，一名騎乘單車的男子上前跟他聊天，一口氣說要買200張刮刮樂彩券，但嫌犯卻故意推倒黃姓男子的彩券板，黃男顧著撿拾，嫌犯假意幫黃男撿拾掉落的刮刮樂彩券，卻趁機偷走2疊刮刮樂彩券。

竊嫌藏起彩券後，表示他趕著離開，拿出提款卡給黃男，要黃男幫他領出2萬元，改天再回來找他拿提款卡；但黃男事後清點，驚覺遭偷走200張刮刮樂彩券，他氣得請朋友帶他到警局報案。

黃男說，他不良於行，但這名惡劣小偷到他攤位前假意攀談，劈頭說要買200張彩券，惡劣竊嫌拿出提款卡說要他去幫忙領錢，他婉拒後，對方竟憤而「冰的」，翻倒他的彩券板，黃男發現彩券後失竊後，驚覺無良小偷已逃離，讓他欲哭無淚；海山警方說，獲報後過濾監視器，發現惡劣竊嫌疑為轄區一名林姓毒品人口，正循線追緝林嫌到案。