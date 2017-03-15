衰運上身嗆警 所長霸氣一句讓詐欺車手秒道歉

2017-03-15 19:34

〔記者王捷／台南報導〕王姓詐騙車手犯案後遭警方通緝，13日與謝姓女子開房間時被逮，不僅詐欺露餡，連一起開房間的謝女還與王男撇清稱兩人「只是朋友」，悶吞「朋友卡」，王交保後與正牌女友大吵一架，今日下午開車出門透氣，又被警員攔到無照駕駛，衰事連連讓王男下車嗆警揚言「要讓警方案件辦不完」，所長得知後隻身殺進王男家中，霸氣說「來一件就辦一件」，讓王男軟秒道歉。

24歲的王男擔任詐騙集團車手，遭警方鎖定，為討好謝女，13日與謝女相約在台南高檔汽旅，還將詐騙贓款給12萬元給謝女，不過兩人在汽旅被逮後，謝女疑似擔心涉入詐欺案，撇清與王男關係，向警方供稱12萬元都是王男借放，兩人「只是朋友」，令王男感到不閱說，不如兩人乾脆別做朋友。

起初，王男起不願配合警方調查，經過警方偵訊後，最後交代詐騙集團上游，因此未遭到地檢署聲押，翌日就交保候傳，不過返家後王男與謝女開房間一事，傳到正牌女友耳裡，王與女友大吵一架，想開車出門透氣，沒想到又被同分局的警員攔下。

警員發現王男沒有汽車駕照，因此對他開罰，王男詐欺被逮、獻殷勤被發了「朋友卡」、正牌女友鬧脾氣，加上又吃了同分局警員的虧，衰事連連讓王男氣炸嗆警，他抓走罰單，落下狠話稱，這麼會辦案，要讓警方有辦不完的案。

不過所長聽到王男嗆警一事，氣得直接找上王家，對王男母親說，王男有錯在先，還嗆警察，雖然沒有達到妨害公務的條件，但如果王男真要「讓警方辦案辦不完」，警方絕對來一件辦一件。王男得知後，今日下午王男便打電話進警所，向所長道歉，直稱是因為最近太衰了，才會動怒，希望警方能原諒他。