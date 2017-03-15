郵局旁宮廟失火 20多位郵差一秒化身「綠衣打火隊」

7日上午斗六市永福寺3樓冒出濃煙火舌，還差點燒到隔壁郵局。（民眾提供）

2017-03-15 20:56

〔即時新聞／綜合報導〕本月7日雲林斗六市郵局旁的永福寺失火，離郵局金庫只差1米就要延燒，頓時整理信件的郵差們總動員，瞬間變成消防員，最後有效協助控制火勢。

據《三立新聞》報導，斗六市郵局旁的永福寺日前發生火災，濃煙、火舌從3樓竄出，嚇壞趕著上班、上學路過民眾，還差點燒到一旁的斗六郵局，郵差們眼看快燒到郵局金庫，趕緊放下還在整理的信件，拿起滅火器與消防水管協助滅火，頓時郵差也化身消防員。

所幸消防局派出的人車隨後趕到，派出6輛消防車及30多名警、義消前往搶救，加上一旁20多位郵差協助，成功控制火勢，且無人傷亡。

相關影片請見：