惡劣！持千元假鈔搭小黃 搭霸王車還騙走現金
2017-03-15 19:45
〔記者吳昇儒／基隆報導〕超惡劣！基隆一名游姓男子利用彩色列表機印出千元大鈔後，將偽鈔折成4分之1大小，再放置兩枚10元硬幣中間，隨機搭乘計程車，等車資到達120元時，就司機說要下車，拿出偽鈔讓司機找900元紙鈔，再趁司機不注意的時候，拔腿跑走。警方接獲3名司機報案，調閱監視器鎖定游男將他逮捕歸案，今日將他函送法辦。
基市警信義派出所2月底接獲多起計程車司機報案，指稱乘客持偽鈔繳付車資，還騙走現鈔。員警立刻調閱報案人車上的行車記錄器及上下車地點監視器，發現犯嫌都是同一人，眼尖的警員認出，犯嫌是現年38歲有多項毒品前科的游姓男子。
警方認為，游男多次得手，定會故技重施，所以在他的租屋處埋伏多日，終於等到他返家將其逮捕到案。
警方調查，游嫌多次搭乘計程車往返衛福部基隆醫院與基隆長庚醫院間，車資約新臺幣120元；游男利用真的銅板上下壓住偽鈔後，交付給司機，並佯稱看醫生來不及了，要司機快點找錢，轉移被害人的注意力，900元紙鈔到手後，立刻奪門而出，等司機發現時，人已不見蹤影。
游男到案後，僅向警方承認有被監視器拍到的3起案件，得手2700元，訊後依行使偽造通用貨幣罪及詐欺罪嫌函送基隆地檢署偵辦。
警方認為被害人不止3名，呼籲曾遭此作案手法詐騙之計程車司機請逕向基市警信義派出所報案。
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