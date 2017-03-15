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老婦跌落田中昏迷不醒 員警污泥中救人

員警進入田中救起老婦。（記者許展溢翻攝）

2017-03-15  19:51

〔記者許展溢／苗栗報導〕南庄鄉南富村南富社區一名82歲黃姓老婦患有高血壓，日前要前往田裡巡視菜園，卻因田埂泥濘，不慎摔落農田內，整個人正面朝下摔落，昏迷不醒，員警獲報趕緊前往搶救。

頭份分局南埔派出所員警羅一龍接獲民眾報案，南庄鄉南富村13鄰南員道，往南富社區旁稻田內一名婦人掉落田裡，動彈不得。

員警隨即趕赴現場，發現老婦面朝下倒在田裡面，整身都是泥巴，已奄奄一息，馬上將她救起，護送她回家，並請隔壁鄰居協助清洗老婦身上污泥，所幸身體無任何大礙。

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