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半根海洛因香菸 讓他衝撞逃逸還棄車

2017-03-15  19:18

〔記者王冠仁／台北報導〕45歲楊姓男子日前騎機車，經過台北市環河南路、和平西路口時遇警方攔檢，楊起先假意配合警方進入受檢區，但卻企圖加速衝撞逃逸。不過，他疑因過度緊張，加速不到2公尺就失去平衡，楊又馬上棄車逃逸，但跑沒幾步就被警方壓制逮捕。

楊被逮後脫口說出「我沒駕照」，但一般無照駕駛鮮少「拼命」，警方懷疑「另有隱情」，進一步檢視他身上物品，隨後在他香菸盒內發現半根已經吸食過的香菸，進一步檢測，赫然發現該半根菸摻海洛因。

楊見東窗事發，才承認當天早上他的朋友「阿傑」拿海洛因香菸給他「嘗鮮」。警方除對他開出無照騎車的罰單，並將他依毒品罪嫌送辦。

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  • 楊男棄車逃逸。（記者王冠仁翻攝）

    楊男棄車逃逸。（記者王冠仁翻攝）

  • 警方發現半根海洛因香菸。（記者王冠仁翻攝）

    警方發現半根海洛因香菸。（記者王冠仁翻攝）

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