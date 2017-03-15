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慶祝白色情人節上山拉K 4毒蟲被逮

2017-03-15  19:02

〔記者曾迺強／中埔報導〕嘉義縣中埔分局昨天執行護農專案，意外在桶頭山石硦林場查獲正在車內拉K的3男1女，其中，19歲的嚴女穿著火辣，卻在員警盤查時在旁頻頻踱步，態度輕浮，警方不久在車內起出44小包K他命，他們一度供稱那是「中藥」，後來才說是為慶祝白色情人節才從台南市前往中埔山區踏青兼狂歡，警方訊後將他們依毒品危害防制條例罪嫌送辦。

中埔分局中埔派出所所長莊政峯率員警前往中埔鄉石硦林場巡查，看到停車場黑色自小客車上4人見警方經過遮遮掩掩，上前盤查發現車內味道「怪怪的」，1名年輕女生在警方搜查時，還若無其事在旁踱步、喝手搖飲料，員警進一步搜查，果然在車內後座發現多包K他命，將3男1女帶回偵訊。

有毒品前科的22歲黃嫌供稱，毒品是於台南市某夜店向綽號「吉仔」的男子購得，昨天為慶祝3月14日「白色情人節」，找了朋友施男（20歲）、李男（21歲，有酒駕前科）及嚴女從台南市到中埔山區「狂歡」，原以為地處偏僻比較安全，沒想到還是形跡敗露。

警方在車內搜得44小包K他命，重量33.84公克，訊後將他們依毒品危害防制條例罪嫌送辦。

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  • 嘉義縣中埔分局執行護農專案，意外在桶頭山石硦林場查獲正在車內拉K的3男1女，其中，19歲的嚴女穿著火辣，卻在員警盤查時在旁頻頻踱步，態度輕浮。（記者曾迺強翻攝）

    嘉義縣中埔分局執行護農專案，意外在桶頭山石硦林場查獲正在車內拉K的3男1女，其中，19歲的嚴女穿著火辣，卻在員警盤查時在旁頻頻踱步，態度輕浮。（記者曾迺強翻攝）

  • 警方在車內搜得44小包K他命，重量33.84公克，訊後將他們依毒品危害防制條例罪嫌送辦。（記者曾迺強翻攝）

    警方在車內搜得44小包K他命，重量33.84公克，訊後將他們依毒品危害防制條例罪嫌送辦。（記者曾迺強翻攝）

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