魚池農會理事長當選人涉現金買票 100萬元交保

2017-03-15 19:03

〔記者陳鳳麗／南投報導〕基層農會選舉全部結束，南投檢調偵辦賄選動作未停歇，魚池鄉農會劉姓理事長當選人、蘇姓常監當選人，涉以現金10萬元向會代賄選，劉母坦承行賄，8名會代也承認拿到10萬元，南投地院裁定劉姓父子各100萬元、蘇姓常監50萬元交保。

南投地檢署指出，當選理事長的劉啟行，與當選常監的蘇福量搭檔角逐理監事龍頭，因與另一對參選的現任許姓魚池鄉民代表及農會巫姓理事這組人競爭激烈，為爭取各農會理監事及代表支持，去年8月間起，陸續致贈現任農會理、監事或參選連任106年農會代表鮑魚禮盒或現金10萬元的代價，介入魚池鄉農會選舉賄選。

本月1日召開第18屆農會會員代表大會推選理、監事，劉啟行及蘇福量2人順利當選理、監事，後也順利選上理事長和常務監事。

檢調分2波傳喚劉、蘇兩人，及劉的父母、會員代表共28人，劉母坦承行賄，另有8名會員代表也承認收賄10萬元。

劉啟行、蘇福量和劉父，均否認賄選，而南投地檢署檢察官今將這3人，以3人違反農會法，有勾串共犯及證人之虞，向法院聲請羈押禁見，南投地院法官裁定劉啟行和劉父各以100萬元交保，蘇福量則以50萬元交保候傳，其餘請回。