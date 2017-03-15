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一再與家人吵架離家 警方兩度尋回失蹤少女

2017-03-15  18:21

〔記者姚岳宏／台北報導〕就讀國中二年級的14歲羅姓少女，上月中旬離家出走，父母親報案協尋，沒想到才剛被警方尋獲返家兩天，又再度離家，羅女父母除拼命撥打女兒電話，也透過臉書與LINE苦勸女兒趕快回家，訊息卻遭封鎖「不讀也不回」，羅母無奈二度報警，警方透過少女友人規勸她趕快回家，最後順利找到少女。

據了解，羅姓少女2月中旬與家人吵架後，負氣離家出走，被警方尋獲返家後，卻在兩日後於上學途中，再度消失不知去向，校方發現少女沒來學校，趕緊通知她父母，少女父母親擔心女兒安危，自扮柯南沿路調閱監視器畫面，沒想到消失22天音訊全無，最後才報警並訴諸媒體協助。

警方從少女臉書發現，她曾與1位曾姓男子交往，文山二分局興隆派出所陪同少女父母親前往曾男家中查訪，卻一無所獲，曾男表示兩人已分手，失蹤一事跟自己無關；後經員警抽絲剝繭，仔細分析比對臉書好友，聯繫上少女的另名友人，員警透過友人勸告少女，要她趕快回家，少女見「事情鬧大了」，昨晚主動到警局，表示願意回家。

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  • 台北市警文山二分局興隆派出所長楊坤龍二度協助找回離家少女。（記者姚岳宏翻攝）

    台北市警文山二分局興隆派出所長楊坤龍二度協助找回離家少女。（記者姚岳宏翻攝）

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