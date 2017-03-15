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以幽靈判決起訴馬？ 高院將公開紅皮書部分內容

2017-03-15  18:50

〔即時新聞／綜合報導〕前總統馬英九昨遭起訴，有律師質疑最高法院引用的是幽靈判決，但最高法院今提出「最高法院刑事庭具參考價值的裁判」紅皮書，在書中第46到47頁確實有法官針對洩密的看法。目前高院資訊組正將無涉機密的法律見解調為公開，民眾之後將能查詢到相關內容。

前總統馬英九昨天因教唆洩密等3罪被檢方起訴，但多次替國民黨打官司的律師李永裕，昨在接受媒體訪問時指稱台北地檢署引用的是「幽靈判決」。最高法院今則發布新聞稿澄清，北檢引用的是最高法院101年度台上字第2970號刑事判決，因判決涉及國家機密，依法不能公開。

據《TVBS》報導，最高法院表示，因該判決涉及國家機密，依規定不能公開判決全文，但會印成書提供給法官作為判決參考。報導指出，最高法院今出示由最高法院刑事庭所製作、「具有參考價值之裁判要旨」的紅皮書，在書中的第46頁到47頁確實有法官針對洩密的看法。最高法院法官首先解釋，秘密的定義是要具有「非公知性」。其次，由第一人傳給第二人時仍是秘密，不算洩密，但第二人傳給第三人知道就構成洩密，因為會擴大傳播管道，必須處罰。

該判決被最高法院刑事庭列為具參考價值的裁判。最高法院資訊組正在將不涉機密的法律見解調整為公開，儘快讓民眾可查詢到該法官的看法。

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  • 前總統馬英九昨天因教唆洩密等3罪被檢方起訴。（資料照，記者羅沛德攝）

    前總統馬英九昨天因教唆洩密等3罪被檢方起訴。（資料照，記者羅沛德攝）

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