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讓偏鄉學子也能享有讀書樂 愛心警偕妻募書

2017-03-15  17:46

〔記者陳賢義／台東報導〕造福偏鄉學童，台東大武警分局太麻里分駐所長周昭元捎溫情，偕妻募集兒童書籍及圖書用品，贈送給轄區太麻里教會課輔班，希望這份小小的愛心，能讓孩子們也能分享到閱讀的樂趣和喜悅，善行不脛而走，外界紛響應捐助，小朋友樂開懷。

雖然面貌看似嚴肅，但周昭元急功好義樂助人的好心腸，同僚及熟識皆知，只要有事相求，絕對竭盡所能，日前得知太麻里教會課輔班有在募集圖書資源等物資的消息，立馬和妻子向親朋好友募集，不到1個星期就募集了好幾套的兒童書籍及圖書用品，今由同僚陪同送往，教會牧師連聲感謝，笑的合不攏嘴。

周昭元說，偏鄉資源原本就缺乏，舉手之勞能幫助小朋友體會閱讀樂，何樂而不為，希望這些兒童書籍、圖書用品可以讓孩子們體會到閱讀的喜悅與樂趣，在文字中快樂學習，期許播下一顆「善」的種子，能夠長成希望的大樹。

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  • 太麻里分駐所長周昭元（圖中）偕妻募圖書，由同僚陪同捐助太麻里教會課輔班。（記者陳賢義攝）

    太麻里分駐所長周昭元（圖中）偕妻募圖書，由同僚陪同捐助太麻里教會課輔班。（記者陳賢義攝）

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