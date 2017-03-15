高雄男北上找嘸頭路 暖警寒夜中送暖

2017-03-15 17:38

〔記者鄭景議／台北報導〕一名家住高雄的林姓男子，11日晚上步履蹣跚地走進台北市松山分局三民派出所，滿臉愁容的向員警表示:「我住在高雄，上來臺北找工作卻一直找不到，我現在肚子好餓，可是又沒錢可以搭車回家。警察先生請你們幫幫我!」，2名警員黃子政、白曉帆竟然直接慷慨解囊，自掏腰包購買麵包及礦泉水給林男，讓林男十分感動。

黃、白2員做的還不只如此，他們聽聞林男生活困頓，長期孤身在外求職未果，沒錢購買車票，甚至買了車票給他，並跟他表示：「這張車票你收好」、「一個人出門在外找工作很辛苦，更要好好地照顧自己。如果有什麼需要協助的，儘管來找我們幫忙。」

林男聽了之後倍感溫暖，淚眶泛濕，頓時覺得外頭的風雨再冷，只要有警方的關懷，便覺得格外地溫暖；他在百般道謝後，才拿著車票離開。