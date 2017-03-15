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不累嗎？香蕉大盜連夜偷 1噸蕉被割光光

2017-03-15  17:37

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣集集警方日前才破獲28歲許嫌潛入倉庫盜走1噸香蕉，最近又掌握證據，發現許嫌其實是香蕉大盜，在此前早就摸黑闖入蕉園偷割，甚至1晚就割光1噸的量，最後靠監視器畫面發現涉嫌重大，才循線逮捕歸案。

警方說，之前香蕉價格持續高檔，每百公斤破萬元高價引來宵小光顧，有毒品前科的許嫌疑因缺錢買毒，白天便在鎮上四處物色下手目標，再趁夜潛入果園偷割，惟當時因開的是自家車並非貨車，因此割完後還得分批載運，就這樣來回載了好幾趟，才將偷割下來的香蕉全數搬完，市價粗估10萬元。

惟許嫌供稱因找不到管道銷贓，最後便將作案用的香蕉刀與55芎約1噸的香蕉全都丟進鎮內大排，但警方認為是推託之詞，並懷疑該案應有共犯協助，訊後將許嫌依竊盜罪移送外，還將深入追查共犯。

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  • 集集蕉園遭人連夜偷割1噸蕉，現場香蕉樹全被攔腰砍斷，農民損失慘重。（記者劉濱銓翻攝）

    集集蕉園遭人連夜偷割1噸蕉，現場香蕉樹全被攔腰砍斷，農民損失慘重。（記者劉濱銓翻攝）

  • 集集香蕉大盜連夜偷割1噸香蕉後，供稱沒銷贓管道，便將香蕉全丟進大排。（記者劉濱銓翻攝）

    集集香蕉大盜連夜偷割1噸香蕉後，供稱沒銷贓管道，便將香蕉全丟進大排。（記者劉濱銓翻攝）

  • 集集蕉園遭人連夜偷割1噸蕉，現場香蕉樹全被攔腰砍斷，農民損失慘重。（記者劉濱銓翻攝）

    集集蕉園遭人連夜偷割1噸蕉，現場香蕉樹全被攔腰砍斷，農民損失慘重。（記者劉濱銓翻攝）

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