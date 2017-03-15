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呼巴掌教訓學生 老師判賠3萬元

2017-03-15  17:45

〔記者黃欣柏／台北報導〕一名任職於台北市南港區某國小的教師，去年3月3日下午打掃時間，看見學生小豪（化名）拿石頭丟向另外一名同學，氣得立刻喝斥小豪並罰站，不料此時小豪仍調皮地發出聲響，這名教師憤而朝小豪連呼2下巴掌，小豪母親得知後憤而提告，士林地院今日依成年人故意對少年犯傷害罪，判該名教師3萬元罰金。

判決認為，教師應秉持愛心、耐心教育學生，縱使學生犯錯而有管教必要，但應避免造成其身心傷害，何況掌摑舉動也可能其他學生的幼小心靈造成負面影響。

據了解，小豪母親提告後，該名教師積極尋求和解，但小豪母親不願接受，還請求法官從重量刑，法官認為該名教師雖素行良好，但未能與學生母親達成和解，因此並未給予緩刑。

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  • 小朋友玩耍的時候，因為安全尺度拿捏問題，總會出現教大人心驚的畫面。北市一位國小老師在處理孩子問題時，一時情緒失控，兩個耳光判罰3萬。圖為情境照，與內文無關。（資料照，記者黃美珠攝）

    小朋友玩耍的時候，因為安全尺度拿捏問題，總會出現教大人心驚的畫面。北市一位國小老師在處理孩子問題時，一時情緒失控，兩個耳光判罰3萬。圖為情境照，與內文無關。（資料照，記者黃美珠攝）

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相關關鍵字： 呼巴掌 和解 體罰
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