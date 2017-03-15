嘉義民宅氣爆 男子手、腳灼傷送醫

2017-03-15 17:15

〔即時新聞／綜合報導〕嘉義市今日下午傳出氣爆意外，造成一名男性民眾受傷，已被送往醫院治療，消防員到場後立即控制火勢，事發原因有待調查。

根據《中央社》報導，嘉義市永安街一處4層樓的出租套房，在下午3點左右發生氣爆，巨大聲響引起周遭民眾注意，1至4樓的玻璃幾乎全部爆裂。

因現場有火花和濃煙竄出，住戶趕緊拿滅火器滅火，警消趕到後立即控制火勢，逐層搜索後僅發現1名男性住戶受傷，臉、手約10%灼傷，隨即送醫治療。

警方表示，受傷男子疑似因感情問題心情不佳，加上又被姐姐責怪，因此在屋中開瓦斯引發氣爆。