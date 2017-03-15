馬洩密案移審北院 殺警案法官唐玥中籤

前總統馬英九涉洩密案，台北地院15日進行分案後，行政庭長廖建瑜（見圖）公布，由曾經承審夜店殺警案的法官唐玥中籤。（記者廖振輝攝）

2017-03-15 16:36

［記者張文川／台北報導］前總統馬英九在2013年「九月政爭」時涉洩密案，台北地檢署昨天偵結起訴，今天下午移審台北地院，北院首次公開以電腦抽籤分案，由曾經承審信義區夜店殺警案的法官唐玥中籤。

北院行政庭長廖建瑜說，依據北院刑事庭分案要點，此案為社會矚目案件，但涉案法條最重刑期為3年，因此分為「矚易字」，承審法官將獨任審理，不組合議庭。

此案因是3年以下的簡易案件，未達人工公開抽籤的標準，只須採電腦抽籤分案，而以往電腦抽籤並不公開，但又因此案為矚目案件，為顯示審理程序公開透明，北院今首次開放電腦抽籤的分案流程。

北院刑事庭原本應加入抽籤的有55位法官，經清查後有7位法官因休假等因素停止分案，因此有48位法官參與抽籤，結果抽中司法官53期、台大法律系畢業的唐玥承審馬案。

北檢起訴指出，馬英九當時為了政局安排，與時任立法院長王金平因理念差異，其施政政策無法貫徹，正好時任檢察總長黃世銘告知馬英九，指王金平、法務部長曾勇夫等人涉及關說司法情況，馬即欲撤銷王金平黨籍，以使王喪失立法院長資格。

起訴指出，馬明知行使總統職權時，應符合憲法權力分立與制衡的基本原則，卻於同年8月31日知悉黃世銘向其洩漏偵辦中個案的偵查秘密後，明知特偵組仍有後續偵查計畫，仍立即電召時任行政院長江宜樺、總統府副秘書長羅智強進入官邸，向羅、江二人口頭轉述所知的案情；又於9月4日要求黃世銘向江宜樺報告案情，使原本不想向江報告的黃世銘奉命向江報告。

黃世銘洩漏偵查秘密、違反通訊保障監察法、個人資料保護法，已被判刑1年3月定讞，馬英九卸任總統，北檢重啟偵辦，昨天偵查終結，認定馬涉違搜通保法、個資法、刑法洩密等罪嫌，將馬提起公訴，最重可判3年有期徒刑。

至於9月1日凌晨馬通知黃世銘於同日中午再次赴官邸第二次報告案情，由於柯建銘先前已先提自訴控告馬教唆洩密，這部分已由北院審理終結，定本月28日宣判。

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