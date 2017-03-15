金盆洗手2年 19頁前科男又栽在偷機車
2017-03-15 16:26
〔記者李忠憲／台中報導〕楊姓貨車搬運工本身前科累累，紀錄有19頁的他多年前分祖產後就洗手不幹、認真工作，疑似手癢，竟在東勢偷取未拔鑰匙的機車，還藏放2個月企圖避人耳目。結果近日騎贓車出來，卻因車牌號碼「8591」太特殊，被眼尖員警盯上逮人，依竊盜罪嫌移送法辦。
今年1月，東勢區麥當勞速食店的女員工下班後發現自己心愛的機車不翼而飛，到東勢分局東勢派出所報案。警方經調閱監視器發現，被害女子因鑰匙忘記拿走，遭1名男子直接騎走。由於該機車車牌末四字為8591，與某知名遊戲寶物交易網站相同，加上車款較特別，警方認為應該不難找，卻始終沒發現贓車蹤跡。
原來，偷車的43歲楊姓男子知道警方習性，為避風頭將車藏放2個多月。他數日前以為風頭已過，騎贓車出門上班，結果昨晚10時許，被眼尖的巡邏員警認出，當街攔下，他才知道原來問題出在車牌。
警方表示，楊男前科累累，前科紀錄印出就有19頁，有毒品、公共危險、妨害公務及竊盜等數十個前科，但103年後就未再犯案。可能是因為楊男多年前變賣位於福壽山農場的祖產，與哥哥平分1千多萬元，因此不需再作案。
東勢派出所所長陳奕文表示，民眾停放車輛時，務必上鎖並將鑰匙拔起，才能防止愛車遭竊。
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