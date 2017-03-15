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媽媽疑憂鬱症發作…3歲女童被丟包公園

2017-03-15  16:10

〔記者黃佳琳／高雄報導〕昨天下午4點多，旗山警分局建國派出所員警執行巡邏勤務時，在旗山區延平一路全聯福利中心前，發現一名3歲女童全身溼透，且神情呆滯坐在路旁，員警好奇前往探詢，驚覺女童被母親丟包，被帶回派出所安置的女童一直大哭，直到員警帶著她找到爸爸，父女倆相擁而泣，順利化解一場風波。

女童的父親向警方解釋，妻子昨天下午帶著女兒到公園玩耍，疑似憂鬱症發作，竟把女兒丟在公園內獨回家，家人見狀後追問，再趕到公園找人時，女童已不見蹤影；女童父親焦急沿街找人，才終於見到失蹤的女兒被警方收留，當場感謝不已。

警方指出，女童被帶回派出所時一直大哭，員警先拿餅乾及零食給女童安撫情緒，待女童情緒撫平後，女童因年紀小無法清楚表達家住在哪，員警只好再帶著她到附近店家查訪，沒多久就見到女童父親急奔而來，一把抱住女兒。

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  • 3歲女童被憂鬱症的母親丟包公園，幸警方即時查覺幫她找到回家的路。（記者黃佳琳翻攝）

    3歲女童被憂鬱症的母親丟包公園，幸警方即時查覺幫她找到回家的路。（記者黃佳琳翻攝）

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