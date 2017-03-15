白色情人節偕女友吸毒 馬靴藏吸管露餡 毒鴛鴦栽了

2017-03-15 16:10

〔記者吳昇儒／基隆報導〕25歲李姓男子昨日白色情人節晚間帶著大自己十歲的陳姓女友，準備找地方施用毒品。警方晚間攔檢時，發現陳女神情慌張，長靴內藏有一小截吸管，裡面裝有k他命。李男也承認持有毒品，交出k他命及106.89公克安非他命。警訊後，今日上午將兩人依違反毒品危害防制條例移送基隆地檢署法辦。

基市警二分局安瀾橋派出所昨日晚間9時許，在槓子寮、立德路口發現一輛小客車形跡可疑，將車攔下盤查。

員警盤查時，副駕駛座的陳女眼神一直注視著自己的腳部，循線一看，發現她的長靴內露出了一小段吸管，有違常理，便請她拿出。陳女自知難逃法網，將吸管抽出，裡面裝有0.37公克K他命；李男見狀，也將車上的安非他命及K他命交出，警方初估該批毒品市值近新臺幣20萬元。

李男向警方表示，百公克的安毒，都是自己在使用，沒有販售，但警方認為另有隱情，懷疑李男是中盤毒品供應商，將持續追查其毒品來源。

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