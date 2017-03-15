不滿被「貼屁股」 小車戰遊覽車雙雙吃官司

2017-03-15 16:04

〔記者張瑞楨／台中報導〕台南市施姓遊覽車司機，去年9月開遊覽車載乘客行駛國道一號台中路段，他緊跟在王女駕駛的自小客車後面，多次想超車，王女不滿施男緊跟在後（俗稱貼屁股），故意左右偏移行駛與踩煞車，阻撓施男超車，以自小客車挑戰遊覽車，施男不顧乘客安危，氣得將王女逼到路肩理論，兩人都吃上官司，王女部分還在偵辦，台中地檢署今天先依公共危險罪起訴施男。

起訴書指出，40歲施男於去年9月3日晚上8時許，駕駛遊覽車載著乘客南下，行經國道一號高速公路台中路段，他從外側車道變換至中線車道，被駕駛自小客車，行車速度比較慢的王女擋住，施男遂緊跟在王女車後，俗稱貼屁股，雙方在中線車道行駛一段距離，施男不耐王女的車速慢，想要超車。

王女也不滿施男遊覽車緊跟後面，見施男想超車，她也左右偏移，還一度踩煞車阻撓，施男更是氣得火冒三丈，認為王女惡意挑釁，想用小車挑戰大車，遂以遊覽車車身龐大的優勢，先切到內側車道超車，再偏移至外側車道，將王女的自小客車逼到路肩，他下車質問「妳開車開這樣，我們大車都無法超車」。

台中地檢署認為，2人在高速公路上煞車、左右偏移與逼車等行為，無視其他駕駛安危，亦有可能導致後方車輛追撞的高度風險，王女部分還在偵辦，先依妨害公眾往來安全罪起訴施男。