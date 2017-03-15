北港出現碰瓷黨？ 警局尚未接獲報案
2017-03-15 15:52
〔記者陳燦坤／雲林報導〕中國「碰瓷黨」出現在北港？北港警分局今天在網路截獲一起民眾反應案例，指疑似「碰瓷黨」犯案手法在北港圓環發生，當事人取出手機拍照自保並提醒大家注意，但警局尚未接獲相關案件通報。
之前，在台灣曾傳出中國「碰瓷黨」將行李箱放在車輛後方，待車主準備移動車子離開，拖走行李箱即出面指控車主將整個行李箱的瓷器撞碎，並要求高額賠償金，北港警分局今天網路巡邏，發現一名車主貼文，指北港圓環也出現類似狀況，當時為了自保，他拿出手機拍照存證，一名自稱是行李主人的男子便出面，拖著行李離開。
北港派出所所長吳泓寬今天調閱監視錄影帶，證實確有當事人描述情節，但無法了解是否與「碰瓷黨」有關，北港警分局也說明沒有接獲相關詐騙案件，仍將持續注意後續發展。
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