悶死柬國前妻棄屍 水電工判刑14年

柬國女子被棄屍在中寮溪谷警方到場蒐證。（記者陳鳳麗翻攝）

2017-03-15 15:55

〔記者陳鳳麗／南投報導〕發生在去年11月的南投縣中寮鄉棄屍案，因不滿柬埔寨籍前妻譏他賺嘸錢吃軟飯，用枕頭悶死並載到中寮鄉棄屍，蕭姓水電工無前科，是家中經濟來源，南投地院將他依殺人、遺棄屍體罪名，判刑14年。

住台中市的男子蕭品毅，與柬國籍前妻離婚後，兩人仍藕斷絲連，去年11月6日，兩人相約出遊並到台中市某摩鐵纏綿後發生爭吵，蕭男要前妻不要再做特種行業，李女則反譏蕭男賺錢少，不夠她花用，是吃軟飯的男人。兩人發生爭吵，蕭在摩鐵用枕頭將李女悶死，棄屍在中寮鄉的的溪谷下方，被回娘家的民眾發現報案。

柬國女屍體被發現後，身分成謎，後來警方公布其衣著、飾品和特徵，多日後首任前夫出面指認，並提供兒女DNA比對確認身份。而在案情陷入膠著時，死者的姊妹淘有兩人都夢到死者來託夢，而當時柬國女的身分還未確認，讓承辦的刑警覺得「很玄」。

南投地院法官在判決書中表示，認為蕭男並不是預謀殺人，而是爭吵後發生，且他沒有前科，家中有老母和洗腎哥哥要養，但其殺人和棄屍行徑，造死者家屬難以弭平的傷痛，且蕭男並未與家屬和解或賠償，因此殺人罪部分，判處13年徒刑，遺棄屍體罪判處1年有期徒刑，合計應執行14年，褫奪公權5年。