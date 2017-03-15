| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
前台南縣長李雅樵辭世 享壽89歲 未充分揭露加盟限制 統一超商被重罰500萬
 首頁 > 社會

悶死柬國前妻棄屍 水電工判刑14年

柬國女子被棄屍在中寮溪谷警方到場蒐證。（記者陳鳳麗翻攝）

2017-03-15  15:55

〔記者陳鳳麗／南投報導〕發生在去年11月的南投縣中寮鄉棄屍案，因不滿柬埔寨籍前妻譏他賺嘸錢吃軟飯，用枕頭悶死並載到中寮鄉棄屍，蕭姓水電工無前科，是家中經濟來源，南投地院將他依殺人、遺棄屍體罪名，判刑14年。

住台中市的男子蕭品毅，與柬國籍前妻離婚後，兩人仍藕斷絲連，去年11月6日，兩人相約出遊並到台中市某摩鐵纏綿後發生爭吵，蕭男要前妻不要再做特種行業，李女則反譏蕭男賺錢少，不夠她花用，是吃軟飯的男人。兩人發生爭吵，蕭在摩鐵用枕頭將李女悶死，棄屍在中寮鄉的的溪谷下方，被回娘家的民眾發現報案。

柬國女屍體被發現後，身分成謎，後來警方公布其衣著、飾品和特徵，多日後首任前夫出面指認，並提供兒女DNA比對確認身份。而在案情陷入膠著時，死者的姊妹淘有兩人都夢到死者來託夢，而當時柬國女的身分還未確認，讓承辦的刑警覺得「很玄」。

南投地院法官在判決書中表示，認為蕭男並不是預謀殺人，而是爭吵後發生，且他沒有前科，家中有老母和洗腎哥哥要養，但其殺人和棄屍行徑，造死者家屬難以弭平的傷痛，且蕭男並未與家屬和解或賠償，因此殺人罪部分，判處13年徒刑，遺棄屍體罪判處1年有期徒刑，合計應執行14年，褫奪公權5年。

廣告
  • 蕭姓水電工悶死前妻並棄屍承認犯案後被移送法辦。（記者陳鳳麗攝）

    蕭姓水電工悶死前妻並棄屍承認犯案後被移送法辦。（記者陳鳳麗攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 中寮鄉棄屍案 夫殺妻 棄屍 殺人罪 遺棄屍體罪
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
北檢起訴馬英九
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧青醬烤雞腿
輕鬆煮✧高麗菜飯
開胃菜✧漬烤香蔥
這樣燙蝦更Ｑ彈！
轉寄

標題：悶死柬國前妻棄屍 水電工判刑14年


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月15日‧星期三‧丁酉年二月十八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.