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北市機車騎士擦撞汽車 滑入公車車底

警消利用破壞工具將人救出。（記者鄭景議翻攝）

2017-03-15  15:50

〔記者鄭景議／台北報導〕台北市民權東路三段發生一起車禍意外，今日下午2時許，1名年約26歲的機車騎士，因為與後方轎車發生擦撞，應聲倒地，後方客運剎車不及，騎士竟直接滑進車底，一旁民眾緊張的打電話通知消防人員，所幸警消到場後成功將騎士救出，騎士身上多處骨折，所幸意識清楚，暫時沒有生命危險。

目擊民眾指出，當時機車騎士在兩台汽車間鑽過去，疑似碰撞到其中一台轎車，倒地滑入客運車底，好險客運司機即時反應急踩煞車，才沒有整個輾過去，否則後果不堪設想；消防人員當場用破壞工具將車底抬高，合力將騎士拖出，警方也抵達現場，並進一步調查車禍詳細事發原因。

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